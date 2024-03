I "Personaggi" di Albanese. E’ già corsa al biglietto

Per lui le telefonate in teatro stanno arrivando persino dalla Sicilia. Un nome che non ha certo bisogno di presentazioni e che si preannuncia già come fra quelli di punta della prossima stagione, quella del Politeama Pratese. Prato, unica tappa toscana della prossima tournée di Antonio Albanese con il suo "Personaggi", in scena venerdì 8 e sabato 9 novembre, alle 21. E se la doppia data può sembrare tanto lontana, c’è da scommettere che la corsa ad accaparrarsi il posto migliore partirà presto visto che l’artista ha pubblicato il calendario della tournée sul proprio sito, scatenando la curiosità dei suoi fan più appassionati che non vedono l’ora di vedere a teatro l’interprete di personaggi memorabili come Cetto La Qualunque, tanto per dirne uno. Ecco perché la prevendita dei biglietti inizierà martedì 2 aprile, direttamente alla biglietteria del teatro oppure sul circuito Ticketone/Boxoffice (si tratta di uno spettacolo fuori abbonamento). Una ghiotta anticipazione d’autunno per il cartellone 2024/2025 del teatro di via Garibaldi, con un artista molto amato dal grande pubblico che, subito dopo il teatro Ariston di Sanremo, approderà a Prato per uno show unico scritto insieme a Michele Serra: "Personaggi" riunirà alcuni tra i volti più famosi e divertenti di Albanese, tra monologhi corrosivi e situazioni surreali, a tratti grottesche.

"Mi piace molto l’idea di lanciare la nuova stagione con la proposta di un artista che ho sempre ammirato in tanti ruoli comici e drammatici – sottolinea la presidente del Politeama Pratese Beatrice Magnolfi - Il suo teatro fa riflettere mentre fa sorridere e rappresenta pienamente lo spirito colto e popolare del Politeama". Diretto da Giampiero Solari, il comico farà rivivere sulla scena tutti quei personaggi che l’hanno reso amato dal grande pubblico: Epifanio, l’Ottimista, il Sommelier, Cetto La Qualunque, Alex Drastico e Perego. Un recital dell’umanità che con ritmo serrato racconta di uomini del Sud e del Nord, alti e bassi, grassi e magri, ricchi e poveri, ottimisti e qualunquisti: la realtà diventa teatro attraverso queste maschere e prototipi della nostra società. Per "Personaggi" il costo del biglietto varia da 35 a 60 euro. La biglietteria del Politeama Pratese è aperta il martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, il mercoledì dalle 10.30 alle 12.30.