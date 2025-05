I Martiri delle Foibe. Presto una via a Vernio

Anche Vernio avrà una via dedicata ai Martiri delle Foibe: il consiglio comunale ha approvato all’unanimità, nell’ultima seduta di mercoledì scorso, la mozione presentata da Fratelli d’Italia per l’intitolazione di una via, piazza o altro spazio pubblico ai Martiri delle Foibe. Un voto condiviso che restituisce dignità a migliaia di vittime delle persecuzioni titine e dell’esodo forzato degli italiani da Istria, Fiume e Dalmazia. "È un segnale importante, un atto di verità e di rispetto che dovrebbe unire, non dividere – dichiara Marco Curcio, capogruppo FdI a Vernio –. Siamo soddisfatti dunque che il consiglio comunale abbia compreso il valore storico e civile di questa proposta. Non era affatto scontato: altrove, purtroppo, il ricordo delle Foibe viene ancora strumentalizzato o minimizzato. A Vernio, invece, ha prevalso il senso delle istituzioni".

Dura ma costruttiva la posizione del coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Matteo Mazzanti, che rilancia l’iniziativa a livello territoriale: "Vernio ha dato un buon esempio, ma restano ancora comuni della provincia dove nessuno spazio pubblico ricorda i Martiri delle Foibe. Per questo FdI presenterà la stessa mozione anche a Cantagallo e Vaiano, gli ultimi comuni del territorio provinciale di Prato in cui questo gesto di memoria non è ancora stato compiuto. Faremo in modo che ovunque sia riconosciuto l’orrore di quella tragedia e l’eroismo di chi l’ha vissuta".

FdI continuerà, dunque, a lavorare in ogni Comune per affermare la memoria storica come valore condiviso, al di là delle appartenenze politiche, in nome della verità e del rispetto dovuto alle vittime.