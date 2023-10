I Giullari danno il cuore. Dono per gli alluvionati

Una donazione di materiale scolastico per la scuola primaria "Pirazzini" e la scuola dell’infanzia "Il Girasole" di Faenza, alluvionate a maggio.

Il gruppo I Giullari di Poggio a Caiano ha donato circa 1300 euro in materiale didattico e strumenti musicali. "Nei primi momenti di emergenza – spiega Lorenzo Coppini – siamo andati ad aiutare a togliere il fango, poi abbiamo pensato come aiutare la scuola. Abbiamo quindi organizzato un pic-nic all’Oasi apistica le Buche promettendo col ricavato di aiutare questa terra. E ci siamo riusciti".

Il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo "Matteucci" ha inviato un messaggio di ringraziamento ai Giullari: "Fin da piccoli ci hanno sempre insegnato ad avere speranza e a rialzarci dopo una caduta. Se i nostri alunni inizieranno a risollevarsi e a ben sperare per il loro futuro dopo questa brutta battuta d’arresto, sarà anche grazie al vostro contributo".

Inoltre, è confermato per l’anno 20232024 il progetto dei Giullari per lo sport e per la musica: "Si tratta – prosegue Coppini – di un contributo per studenti sotto i 18 anni, residenti a Poggio, in famiglie con Isee inferiore a 15.000 euro". I fondi saranno assegnati con graduatoria in base a due fasce Isee: con Isee fra zero e 10.000 euro il contributo sarà di 250 euro per figlio; con contributo massimo a famiglia di 750 euro. Con Isee tra 10.001 e 15.000 euro il contributo sarà di 150 euro per figlio e massimo a famiglia 450 euro. Il beneficiario dovrà dimostrare l’iscrizione all’attività sportiva o musicale e il pagamento della quota per il periodo dal 1 settembre al 31 dicembre.

Domande entro il 31 dicembre, bando e modulistica su www.giullari.org.