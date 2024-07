I giovani e la cultura d’impresa. Creare startup: ecco il bando

E’ attivo sul portale di Officina Giovani il bando per la selezione di idee imprenditoriali per partecipare ad un percorso di accompagnamento per lo sviluppo dell’idea di business che prenderà il via lunedì 28 ottobre. Il percorso ha l’obiettivo di formare al massimo 30 giovani, compresi tra i 18 e i 35 anni verso la fase di start up, attraverso un percorso di consapevolezza imprenditoriale con tutor esperti. Il progetto ha una durata di 3 mesi ed è articolato in 3 fasi: fase di coaching di gruppo e individuale, fase di selezione delle idee d’impresa e fase di redazione di tre business plans.

Le lezioni si svolgeranno al Pin e la fase di coaching prevede quattro ore giornaliere per un totale di 9 giorni, più due ore per la fase di coaching individuale. Verranno selezionate tre idee d’impresa e per loro è previsto un impegno di circa 24 ore per la redazione e lo sviluppo del business plan.

Per presentare la domanda è necessario scaricare e compilare il modulo dal sito https://www.pin.unifi.it/progetti/officina-impresa-giovane, la documentazione deve essere consegnata entro venerdì 18 ottobre insieme alla fotocopia della carta d’identità e al curriculum vitae. Il bando rientra nel progetto Officina Impresa Giovani "Sapere per fare" ed è realizzato in collaborazione tra Comune di Prato, Comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo, Confcommercio Pistoia e Prato, Camera di Commercio Pistoia-Prato, Datini, Cicognini Rodari e Pin. Per maggiori dettagli contattare il numero 0574 602500 oppure inviare una mail a [email protected] / [email protected]