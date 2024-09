I giorni felici secondo Matteo Pecorini

Contemporanea 2024 entra nel vivo con un fine settimana ricco di appuntamenti per tutti i gusti. Allo Spazio K in via santa Chiara alle 22 va in scena "Come sopravvivere in caso di danni permanenti" di Francesca Santamaria, una radiografia coreografica, un referto che svela gli ingranaggi di un corpo, un archivio testuale e sonoro legato a infortuni e debilitazioni, indagando il tema del dolore fisico e emotivo post-trauma. Sono proposte delle repliche: stasera alle 21 al Metastasio torna Miet Warlop con "After all springville", mentre "Dies Irae" di Gloria Dorliguzzo, concerto che racconta il rito della violenza alimentato dalle note di Galina Ustvolskaya, si potrà seguire oggi e domani alle 19.30 nella Sala del Refettorio della Chiesa di San Domenico. In collaborazione con musei diocesani, Prato cultura e Centro Antiviolenza La Nara.

In replica anche "Corpi Celesti", un’audioguida tra storie e personaggi per una passeggiata individuale nei Cimiteri di Prato, alla scoperta dei segreti che vi si celano (oggi e domani, percorso guidato da fruire in autonomia). Da non perdere domenica 29 settembre alle 17 e alle 21.30 allo Spazio K lo spettacolo diretto da Matteo Pecorini dal titolo "Sì! Giorni felici" con il quale scompone e scompagina il tempo, attraversando la vita di tre donne e riscrivendo "Giorni felici di Beckett" con nuovi occhi e nuovi corpi.