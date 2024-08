I film sotto le stelle al Castello. E le proposte dell’Eden riaperto

Il cinema Eden riapre i battenti per una nuova stagione cinematografica. Si parte subito con due film molto attesi; il cartoon "Cattivissimo me 4" (ore 17/18.45/21) e la nuova regia di Marco Tullio Giordana, maestro del cinema che in passato ha firmato opere entrate nella storia del cinema come "I cento passi" e "La meglio gioventù". Dopo il tv movie dedicato al caso di Yara, Giordana prende spunto dal romanzo di Mariapia Veladiano, "La vita accanto" (ore 17/21). Storia di drammi familiari nel ricco Nord Est. Una figlia nata con un difetto fisico non amata dalla madre, finisce per essere cresciuta dalla zia. Gruppo di famiglia in un interno; drammi esistenziali, malattie mentali, vendette, rimorsi e rimpianti, sapientemente diretti da un regia che ha sempre mantenuto una splendida calligrafia, anche quando la sceneggiatura non era all’altezza. Ottimo cast che vede primeggiare una bravissima Valentina Bellè. Al suo fianco il grande Paolo Pierobon, Sonia Bergamasco e Sara Ciocca, una enfant prodige che di sicuro diventerà una star. Completa la programmazione della multisala di via Cairoli, "It end with us; siamo noi a dire basta" (proiezioni ore 17/21).

Fino al 7 settembre prosegue l’arena estiva al Castello dell’Imperatore. Nei prossimi giorni vedremo: stasera "Gli indesiderabili", domenica 25 "Hit men – Killer per caso", lunedì 26 "Kissing Gorbaciov" documentario perfetto nell’attesa del concerto dei CCCP a Prato. Correva l’anno 1988. Due organizzatori del festival "Le idi di marzo" a Melpignano in Puglia, hanno come obiettivo, uno scambio cultural – musicale tra l’Italia e la Russia. E ce la faranno: alcuni gruppi sovietici arriveranno nel Salento mentre i Cccp suoneranno tra Mosca e Leningrado. Il documentario da non perdere, ricostruisce quei giorni con preziosi materiali di archivio e antuicipa il concerto dei Cccp di martedì 27 in piazza Duomo, primo appuntamento di Prato è spettacolo. Sempre martedì 27 al Castello è la volta di "Estranei", storia di un incontro sentimental sessuale tra uno sceneggiatore quarantenne e un giovane disinvolto e esuberante. Mercoledì 28 "I misteri del Bar Etoile"; un terrorista latitante da più di 30 anni, lavora in segreto in un bar. Inevitabilmente il suo passato tornerà a galla quando nel locale entrerà un uomo misterioso, desideroso di vendetta.

Federico Berti