I film dei pratesi. Nuova rassegna al Cinema Eden

"E se non fossi nato a Prato", frase di Curzio Malaparte: è la rassegna col patrocinio del Comune dedicata ai talenti pratesi e ai loro film che prenderà il via lunedì alle 21 al cinema Eden, per promuovere ancora una volta, quattro pellicole made in Prato che hanno avuto nel cast tecnico e artistico tanti professionisti del cinema amati in città. Si parte da "Cenci in Cina", diretto da Marco Limberti ed interpretato da Alessandro Paci e Francesco Ciampi (tutti presenti in sala lunedì sera), quest’utlimo autore della sceneggiatura insieme al compianto Rodolfo Betti. Storia dei fratelli Pelagatti alle prese con la gestione di una azienda tessile, la Gobbotex. Ma le differenze caratteriali si faranno sentire, eccome. Determinante sarà l’arrivo con una imprenditrice cinese. Uscito nel 2009, il film ebbe un ottimo successo di pubblico. Sarà un piacere rivedere sul grande schermo volti storici del cinema toscano che purtroppo non ci sono più: Novello Novelli, Carlo Monni, Massimo Sarchielli, Niki Giustini, Laura Pestellini. Ancora Francesco Ciampi protagonista del film di lunedì 2 dicembre in "Forse è solo mal di mare", soggetto di Matteo Querci, Fabrizio Dolfi e lo stesso Ciampi, sceneggiature di Tommaso Santi. Gradevole commedia girata a Linosa con Maria Grazia Cucinotta a Annamaria Malipiero che sarà presente in sala insieme a Ciampi.

La terza serata è dedicata a Francesco Nuti: lunedì 9 dicembre ecco "Donne con le gonne". Il film che nella stagione 1991/1992 battè ogni record d’incasso con venti miliardi di lire, terzo posto tra i film più visti dell’anno dopo Roberto Benigni e "Johnny Stecchino", Kevin Costner e "Robin Hood". Protagonista femminile la splendida attrice francese Carole Bouquet. Ad introdurne al visione sarà il fratello Giovanni Nuti, autore delle colonne sonore. Si chiude il 16 dicembre con "Non aprite quella bara", black comedy on the road con ancora una coppia di fratelli sgangherati interpretati da Francesco Ciampi e dal bravissimo Orfeo Orlando. Musica di Andrea Benassai, regia di Matteo Querci che ha ambientato il film in un paesino della Garfagnana. Nel cast anche Paolo Hendel, Alessio Sardelli, Gaia Nanni e la star di Hollywood Tomas Arana. Molti componenti del cast saranno presenti in sala.

Federico Berti