I consigli classici Liszt, Beethoven e il Gattopardo

Brecht e Weill per la musica de "I sette peccati capitali", un balletto cantato da Lotte Lenya alle ore 17,47 di oggi ( domenica 9 luglio) su Rete Toscana Classica. Questo tra i nostri consigli per l’ascolto, cui segue l’idea di musica e pittura alle 18,40: Liszt- "Sposalizio", Granados - "La maja"- Respighi- "Trittico Botticelliano", Martinu – "Piero della Francesca". Alle 20,30, serata con l’Ort e musica di Berio e Schubert diretta da Andrea Battistoni, cui segue alle 22,01 un recital di Benedetti Michelangeli: Beethoven e Chopin. Musica di Cole Porter alle 22,54 con la voce di Jessye Norman soprano. Lunedì alle 14,10 Rudolf Kempe dirige Mendelssohn ( Ruy Blas ouverture) e Wagner ( Parsifal- preludio).

Tornano su RTC i "peccati di vecchiaia" di Rossini: "Un mot à Paganini" (alle 14,34). Una voce rara di mezzosoprano: Teresa Berganza per un tutto Mozart con la London Symphony ( alle 15,40). Musica con grandi interpreti e compositori: il violoncello di Rostropovich e il pianoforte di Britten (dal vivo): Schumann, Schubert, Bach e musica dello stesso Britten (alle 20.30). Zubin Mehta dirige l’orchestra del Maggio per la "Romantica" di Bruckner ( alle 22,21). Martedì, ritmi ispanici di Joaquin Rodrigo per l’arpa di Nancy Allen alle 13,30 aspettando le "Bachianas Brasileiras" per orchestra di Villa Lobos alle 19,15. Gershwin per la voce di Jessye Norman soprano alle 22,02 : "Girl Crazy" e "Goldwyn Follies". Mercoledì il pianoforte dal vivo di Richter, registrazione del 1954: Schumann nel "Concerto per pianoforte e orchestra" e Brahms per "Sei pezzi per pianoforte" ( alle 14,32). L’eco antico e suggestivo del liuto di John Dowland (1562-1626) alle 17,08, seguito dalle esuberanze ritmico foniche di Stravinskij ( alle 17,31) : Ragtim- Piano Rag Music- Serenade- Sonate. Musica del ‘900 con Nino Rota ( alle 19,58): Cinque pezzi facili per flauto e pianoforte con Uberto Orlando flauto e Vera Chasovennaja pianoforte. Alle 20,30 Bernstein compositore a Salisburgo, dirige la Sinfonia n. 5 in re minore di Šostakovic e la Sinfonia n. 2 per piano e orchestra -L’età dell’ansia. Giovedì alle 13,36 i capolavori di Dvorak: Serenata per strumenti a fiato con la English Chamber Orchestra Wind Ensemble e la Sinfonia n. 9 "Dal nuovo mondo" con i Berliner Philharmoniker, direttore Rafael Kubelik. Alle 20,52, musica e fantasie d’acqua : di Liszt " I giochi d’acqua a Villa d’Este" , di Debussy "La mer, tre schizzi sinfonici", di Ralph Vaughan-Williams "A Sea Symphony". Venerdì alle 17,45 l’occasione di ascoltare i ballabili dal film "Il Gattopardo" musiche di Nino Rota.

Alle 21,30, ricordando il maestro Luciano Berio in "Epifanie": voci femminili su testi di Proust, Sanguineti, Brecht. Sabato all’opera ( alle 20,30) con "La rondine" di Puccini: Lorin Maazel dirige Domingo, Kiri Te Kanava e Leo Nucci.

Goffredo Gori