I colori delle sfilate del dragone. Ecco gli itinerari del weekend. Piazza delle Carceri per il finale

Tutto pronto per le sfilate del drago del fine settimana, il momento clou del Capodanno cinese, anche a Prato. Sabato i cortei saranno due, nelle zone industriali dei Macrolotti. La prima partirà alle 9 da via Toscana, strada che ricorda il tragico rogo della Teresa Moda, nel dicembre 2013. La sfilata procederà quindi verso via del Molinuzzo, per rientrare su via Toscana e di nuovo in via del Molinuzzo, quindi via Traversa il Crocifisso, via dei Fossi, l’interno di EuroIngro, via Gora del Pero, ancora in via Toscana e via Gora del Pero, via delle Colombaie e via delle Pollative, cpn fermata nel cortile del civico 119/G per la pausa pranzo intorno alle 13. Dalle 14 la seconda sfilata, da via Piemonte, via Veneto, via Val d’Aosta, via Puglia, Via Friuli Venezia Giulia, via Veneto, via Trentino Alto Adige, via Puglia, via Basilicata, ancora via Veneto, via Calabria, via Veneto, via Piemonte, via Cipriani, via dei Trebbi, via Ghisleri e arrivo in via delle Colombaie intorno alle 18.

La più attesa è la sfilata di domenica, che dal tempio buddista di piazza delle Gualchierina arriverà in centro, attraversando il Macrolotto Zero. Partenza alle 9, con questo itinerario: piazza Mercato Nuovo, via Bologna, via Porta al Serraglio, via Strozzi, via marini, via Filzi fino a Borgonuovo, via Pistoiese, via Rossini, via Zipoli, via Pistoiese, via Castagnoli, via Giordano con sosta al playground, via Pistoiese, ingreddo in centro da via San Vincenzo, piazza San Domenico, piazza del Comune e arrivo in piazza delle Carceri alle 11.30, con le esibizioni finali di danza e musica. Sono invece sold out varie iniziative collaterali, come la cerimonia del tè al Metastasio, le cui prenotazioni scadevano oggi. Da ricordare infine Stracci, la gloria di Prato: da venerdì a domenica nella saletta Valentini di via Ricasoli sarà possibile acquistare accessori e capi di abbigliamento made in Prato nello spazio di Cardato Riciclato Pratese. Ecco gli orari: venerdì dalle 12 alle 13, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30.