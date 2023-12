I Celestini a La Baracca. Al Metastasio repliche de I Sacchi di sabbia

Terza edizione de L’infanzia negata dei celestini, il libro di Maila Ermini sulla storia del tristemente famoso orfanotrofio di Prato, fondato nel 1934 e chiuso nel 1966, dopo il processo che costituì il primo scandalo nazionale sulla condizione di molti orfanotrofi italiani. Il nuovo volume contiene, oltre al Libro Bianco già presente nella II edizione di cinque anni fa, anche la trascrizione delle dichiarazioni di alcuni piccoli celestini che portarono al processo e l’intervista al maestro Manetti, che presentò la famosa denuncia. Ci sono anche alcune foto inedite. Il libro sarà presentato a La Baracca oggi alle 21, in occasione della replica dell’omonimo spettacolo, che Maila Ermini dal 2004 mette in scena tutti gli anni a dicembre. Per prenotare: a [email protected].

Al Metastasio da ricordare la commedia di Ferenc Molnar "Uno, due e tre!", un capolavoro di velocità, cinismo e comicità (che nel 1961 divenne un film per la regia di Billy Wilder e l’indimenticabile interpretazione di James Cagney) riadattato e diretto da I Sacchi di Sabbia: ultime repliche oggi alle 19.30 e domani alle 16.30. Prodotto dal Teatro Metastasio con il contributo di Fondazione Cassa, è interpretato da Giulia Gallo, Massimo Grigò, Annibale Pavone, Tommaso Taddei,