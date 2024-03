I campioni di segugio in gara tra Carmignano e Artimino

I migliori cani segugi per la lepre protagonisti sul Montalbano della finale regionale Enci. La competizione è stata organizzata dalla Società italiana "Pro segugio Zacchetti" di Prato, associazione riconosciuta dall’Enci nazionale per tre categorie: singolo, coppie e mute. Le prove che hanno avuto luogo fra le colline di Montemurlo, Carmignano e Artimino, sono durate 4 giorni, e giudicate da esperti giudici abilitati dall’Enci.

L’associazione Pro segugio fa parte di Federcaccia Prato. I concorrenti con i loro simpatici cani sono venuti da tutta la Toscana. La premiazione si è svolta a Seano, organizzata dall’associazione culturale "Amici della Rocca", presieduta da Franco Orlandi e di cui fanno parte i cacciatori di Carmignano. Primo classificato per la categoria singoli è stato Massimo Donati (nella foto), per la categoria coppie di cani ha vinto Paolo Bennati e per le mute di cani la coppia Terrosi e Noli. Perché ci sono cacciatori appassionati di cani segugi? "I cani segugi a pelo raso sono di razza tosco-romagnola – spiega Orlandi – e sono considerati il vero antenato dei cani da caccia per la lepre".

Infatti, nelle foto d’epoca di cacciatori sono quasi sempre presenti i segugi che si trovano anche riprodotti nelle due statue di "Diana cacciatrice" al museo archeologico di Napoli e ai musei Vaticani.

Soddisfatto della partecipazione al campionato toscano Franco Orlandi che oltre alla passione per la caccia ha quella del volontariato: "L’associazione Amici della Rocca è nata per promuovere l’aggregazione e durante l’alluvione a Seano, ad esempio, abbiamo messo a disposizione le nostre cucine e preparato 850 pasti ai volontari che stavano lavorando per spalare fango. Adesso stiamo pensando ad una iniziativa che sarà a Prato con i cani impiegati per la sicurezza e le emergenze".

M. Serena Quercioli