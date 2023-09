I biglietti si acquistano anche su www.festadisanmichele.it dalle 9 del 26 settembre. Ogni persona può acquistare 4 biglietti per serata. Costo da 10 e 15 euro (escluso biglietto d’ingresso). Ci sono anche gli abbonamenti per 3 serate. Per acquistare i biglietti della tribuna di persona, sarà possibile prendere il numero alla Pro Loco il 27 dalle 9 e la sera alle 21 in sala consiliare.