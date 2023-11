Guida ai film. Ma con le dita incrociate

Giorni difficili, ma i cinema cercano di resistere e di restare aperti, ad eccezione de Il Garibaldi che riaprirà lunedì: ecco la programmazione, salvo nuovi peggioramenti delle condizioni meteo. All’Eden torna Pierfrancesco Favino, questa volta nel ruolo di Salvatore Todaro alla guida del sommergibile Cappellini, durante la seconda guerra mondiale. Edoardo De Angelis dirige "Comandante" scritto anche in collaborazione con Sandro Veronesi (ore 1618.3021). Nelle altre sale continua la programmazione del kolossal diretto da Martin Scorsese "Killers of the flower moon", con la coppia Robert De Niro in stato di grazia e Leonardo Di Caprio (ore 17 e ore 21 in programmazione fino a domani). Da lunedì 6 novembre "Enigma Rol" di Anselma Dell’Olio che ricostruisce la figura di Gustavo Rol, controverso sensitivo piemontese nato nel 1903 e tanto caro a Federico Fellini (ore 161821). Rimane in cartellone anche il film del momento che sta trionfando al box office, "C’è ancora domani", scritto diretto e interpretato dalla sempre brava Paola Cortellesi (1618.1521). Al Terminale ancora il film vincitore dell’ultimo festival di Cannes, "Anatomia di una caduta" (oggi e domani 1821) a cui si aggiunge la novità "Il libro delle soluzioni" diretto da Michel Gondry, lo stesso regista di "Se mi lasci ti cancello" (oggi e domani alle 16). Domani alle 10.30 per Cinefilante "Popoli for kids and Teen", mentre martedì alle 21.15 a ingresso libero per la rassegna LGBTQ il film vincitore dell’Oscar come film straniero nel 2018 "Una donna fantastica".

Il Pecci ieri ha sospeso la programmazione, ma oggi dovrebbe riaprire (consultare sito e pagine social). Sul grande schermo la rassegna dedicata a Pedro Almodovar con "L’indiscreto fascino del peccato" oggi alle 17.40 versione originale; "Dirty difficult dangerous" oggi 16 v.o. e domani 19.30 v.o. "Petites –La vita che vorrei" oggi 19.40 v.o. e domani 15.45; "Asteroid city" di Wers Anderson oggi 21.30 v.o. e domani 17.30; Il grande Lebowski domani alle 21.15 v.o. Infine, a Il Garibaldi il documentario diretto da Riccardo Milani dedicato a Giorgio Gaber a vent’anni dalla morte: "Io noi e Gaber" sarà in programmazione lunedì 6 e martedì 7 alle 17.30 e 20.30.

Federico Berti