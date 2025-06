Greta Guastini, stella del barrel racing, ospite del Panathlon

Prato, 25 giugno 2025 – Nella consueta riunione mensile, il Panathlon Club Prato ha avuto il piacere di ospitare Greta Guastini, giovane promessa del barrel racing, disciplina equestre tipicamente americana che sta conquistando consensi anche in Italia. Il barrel racing è una specialità nata in seno al rodeo, molto diffusa negli Stati Uniti.

Consiste in una gara a tempo nella quale cavallo e cavaliere devono aggirare tre barili disposti a triangolo, cercando di completare il percorso nel minor tempo possibile. Le origini di questa affascinante disciplina risalgono agli anni in cui alcune donne, stanche di assistere passivamente alle imprese rodeistiche dei mariti, idearono un proprio spazio competitivo. Nacque così la "corsa del barilotto" (barrel racing, nella traduzione letterale), come forma di intrattenimento e sfida personale. Nonostante le scarse informazioni documentate sui primi anni, si ritiene che la prima competizione ufficiale abbia avuto luogo in Texas, stato considerato oggi la culla di questa disciplina. Greta Guastini, 29 anni, pratese di Vergaio, ha da poco completato il praticantato notarile. Con eleganza e competenza ha saputo affascinare i presenti, introducendo un mondo sportivo poco conosciuto ma estremamente coinvolgente, dotato di un proprio circuito internazionale e seguito da migliaia di appassionati in tutto il mondo.