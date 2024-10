Grande successo la serata di solidarietà per il Niger

Serata speciale di musica e solidarietà per sostenere i progetti del "Niger Delta". L’iniziativa è stata realizzata dall’associazione Mpi (Messaggeri di pace internazionale), guidata dal presidente Theodore Amanfo. Alla serata di solidarietà hanno partecipato il vicesindaco Simone Faggi, Kenneth Amaechi, dell’Istituto Universitario Europeo di Firenze, Andrea Landi, presidente del circolo Borgonnuovo-San Paolo, Ilaria Testa, presidente Arci Prato. L’associazione "Messaggeri di pace internazionale" ha organizzato la spizzata solidale per raccogliere fondi destinati alla costruzione di pozzi per aiutare le popolazioni del Delta del Niger. La serata è stata realizzata in collaborazione con Unicoop, Arci Prato e la Casa del Popolo di Borgonuovo. A portare allegria l’intrattenimento musicale di Giusy Andrisano e del gruppo Genesis. "La serata ha raccolto grande sostegno promuovendo lo spirito di comunità e collaborazione - dice il presidente Theodore Amanfo -. Un grazie a tutti coloro che si sono impegnati per renderlo un successo e in particolare un ringraziamento speciale alla città".