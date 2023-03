Grande musica Su Rtc la voce di Magda Olivero

Una domenica particolare per la musica di RTC con la Camerata che continua ad essere presente con i concerti dei suoi primi 25 anni: da non perdere questo del 18 settembre 2004, direttore Bruno Bartoletti (stasera 12 marzo alle 20,30). Domani alle 11,41 la voce della cantante più longeva scomparsa all’età di 104 anni emblema della grande scuola di canto italiana: Magda Olivero per Cilea, Puccini, Verdi in registrazioni storiche del 1939-40-49. Quattro consigli per l’ascolto: Concerto in sol minore di Dvorak (Richter- Kleiber alle 14,01), Schumann – Sinfonia n.2 (Muti alle 17,53), Rossini – Duetto per il violoncello di Zoltan Szabo e il contrabbasso del nostro Alberto Bocini ( alle 20,13), Gershwin- Concerto in fa per pianoforte ( alle 23,27).

Martedì alle 12,40 Rubinstein-pianoforte suona Schumann: "Carnaval". Segue alle 13,43 Sawallisch per Bruckner della Sinfonia n.9. Merita ascoltare alle 17,34 la musica di Nino Rota in tre sonate per viola, violino e pianoforte. Cajkovskij alle 20,30 in "Polacca- Sinfonia n.3" e "Manfred" diretto da Mariss Jansons. Mercoledì alle 11,11 "La morte e la fanciulla" di Schubert, cui segue (alle 11,57) "Parole del ricordo mio!" testo di D’Annunzio e racconto musicale di Paolo Tosti. Alle 12,40 una storica registrazione del 1961 – Auditorium Rai Torino con Arturo Benedetti Michelangeli e Rafael Kubelik: Liszt-Concerto n.1. Grandi direttori del passato alle 13,50: Erich Kleiber per "Pastorale- Beethoven", Sinfonia n.1- Weber, "Due pezzi per orchestra- Dallapiccola". Due flash dal Cabaret Songs di William Bolcom alle 18,24 cui segue alle 18,40 la VII trasmissione di Francesco Dilaghi dedicata a Clara Wieck coniugata Schumann. Alle 20,30, Mahler della Sinfonia n. 4 con i Wiener Philharmoniker diretti da Claudio Abbado, cui segue la musica di Kurt Weill ( alle 21,36) : Canzoni cantate da Malena Ernmann. La grande visione sonora di Dvorak ( alle 22,16): Sinfonia "Dal nuovo mondo" con i Berliner Philharmoniker, direttore Ferenc Fricsay.

Goffredo Gori