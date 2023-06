Gloria, manchi tu nell’aria Sul palco di Prato è spettacolo salirà anche Umberto Tozzi

Nuova data e nuovo protagonista per il Festival Settembre Prato è Spettacolo: è Umberto Tozzi, protagonista dell’ultimo concerto in cartellone, in programma il 13 settembre alle 21 nella splendida corniche di Villa Guicciardini a Cantagallo. Farà quindi tappa anche nalla nostra provincia il tour estivo del noto cantautore, dal titolo "Gloria Forever": le prevendite on line sono già aperte su Ticketone (prezzi a partire da 32 euro più prevendita), il concerto è una collaborazione tra Fonderia Cultart e Leg, Live Emotion Group.

Umberto Tozzi nasce a Torino il 4 marzo del 1952 e nella sua carriera ha venduto nel mondo più di 80 milioni di dischi. Inizia a farsi conoscere come autore scrivendo per Mina, Mia Martini, Fausto Leali, Riccardo Fogli, Marcella Bella, Wess e Dori Ghezzi (per cui firma "Un corpo e un’anima", brano che vince Canzonissima del 1974), fino a quando non inizia la sua carriera solista e, in pochi anni, firma hit come "Ti Amo" e "Gloria", che interpretata da Laura Branigan nel 1984 porterà il nome di Umberto Tozzi oltre oceano. In attività dal 1968, il cantautore ha pubblicato venti album in studio e sei live, ha vinto il Festivalbar nel 1977 con il brano "Ti Amo" e nel 1994 con "Io muoio di te", e il Festival di Sanremo nel 1987 con "Si può dare di più" insieme a Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri mentre con "Gente di Mare", in duetto con Raf, si è classificato terzo all’Eurofestival.

Dopo l’uscita nel 2017 del nuovo disco "Quarant’anni che Ti amo", Tozzi ha ricominciato i suoi tour di grande successo in tutta Italia, mettendo a segno una lunga serie di sold out e culmina con il concerto-evento all’Arena di Verona con molti ospiti sul palco, tra cui Raf con cui ha deciso di tornare a collaborare.