Gli uffici e l’estate. Orari ridotti per ferie

Gli uffici del Comune di Carmignano aperti senza variazioni, chiusi o con orario ridotto.

Ecco una guida per l’estate di chi resta a Carmignano ed ha necessità di fare delle pratiche o di accedere agli uffici pubblici anche per motivi di lavoro.

L’ufficio protocollo e servizi demografici sino al 15 settembre è aperto dal lunedì al venerdì con orario dalle 8.30 alle 12.30.

La polizia municipale è aperta al pubblico, come sempre, il lunedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; il giovedì dalle 9 alle 13. E’ consigliato però di telefonare al numero 055 8750279-283 per fissare un appuntamento.

Gli uffici segreteria, affari generali e servizi finanziari, scuola e servizi sociali, così come l’urbanistica, edilizia, il Suap, i lavori pubblici, manutenzione, ambiente e patrimonio, cultura, turismo, attività produttive e politiche giovanili sino al 31 agosto saranno aperti il lunedì e giovedì nella fascia oraria che va dalle 8.30 alle 12.30.

Lo Spazio Giovani di Comeana è chiuso sino al 31 agosto. La biblioteca per tutto luglio il giovedì resta aperta anche dalle 19 alle 23 e sarà chiusa nel periodo dal 5 al 24 agosto.

Gli orari estivi della piscina di Comeana sono i seguenti: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7.30 alle 14.30 e dalle 19 alle 21.30; il martedì e giovedì dalle 12 alle 14,30 e dalle 19 alle 21. Lo Sportello Arti è aperto in agosto così come le Botteghe della Salute saranno a disposizione dei cittadini. E nel periodo clou dell’estate – fino al 12 settembre – il museo archeologico di Artimino amplia il suo orario di apertura con appuntamento ogni giovedì sera dalle 20 alle 23. Per l’occasione l’accesso al museo sarà ad ingresso ridotto (a 2 euro) per tutti.