Gli ingegneri alle prese con il nuovo Codice degli appalti

Prato, 12 luglio 2023 – Il nuovo codice degli appalti tiene banco fra i professionisti e preziosa è stata l’opportunità di discuterne a Prato, all’auditorium della Camera di commercio, in occasione del convegno organizzato dall’Ordine degli ingegneri della provincia di Prato con il patrocinio del Consiglio nazionale degli ingegneri. Presenti il presidente pratese Alessandro Claudio Bigagli, il presidente del consiglio nazionale Domenico Perrini, il vice Elio Masciovecchio, Irene Sassetti, tesoriere del Consiglio nazionale; relatori l’avvocato Francesco Barchielli, l’ingegner Domenico Condelli e l’ingegner Sandro Catta.

“Ci vuole più coraggio nel mettere mano alle riforme se vogliamo liberare il nostro Paese dai lacci della burocrazia. La preoccupazione degli ingegneri in merito al nuovo Codice dei Contratti e l’ultima riforma del Codice Appalti – dice il sindaco Matteo Biffoni – è la preoccupazione anche di chi, come i sindaci, ogni giorno combatte contro una burocrazia che non permette di fare interventi significativi in tempi ragionevoli. Non possiamo permetterci il rischio di rallentare ulteriormente gli appalti pubblici, la sicurezza e la trasparenza possono essere garantiti anche con procedure più veloci: serve dare fiducia al sistema e soprattutto una spinta per cambiare davvero il volto delle nostre città, in tempi certi e ragionevoli”.

Irene Sassetti, tesoriere del Consiglio nazionale ingegneri, commenta: ”Ringrazio il presidente dell’ordine degli Ingegneri di Prato e tutto il Consiglio per aver organizzato, in collaborazione con il consiglio nazionale, questo importante seminario a pochi giorni dall’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti. Un’occasione di confronto, di scambio di interpretazioni ed un aiuto pratico per gli Ingegneri liberi professionisti e dipendenti della Pubblica Amministrazione nel maneggiare il nuovo codice. È stata anche l’occasione per invitare a Prato in Toscana il presidente del consiglio nazionale Domenico Perrini il quale ha relazionato sull’attività svolta in questi mesi. Adesso il nostro impegno continua e vede a breve termine una nuova attività, che sarà l’occasione per tornare a Prato: l’analisi e la verifica del nuovo testo di modifica del testo unico sull’edilizia”.