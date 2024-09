Gli Etruschi tornano in vita nel weekend

Un fine settimana dedicato alla civiltà etrusca. A Comeana, vicino al tumulo di Montefortini (con accesso da via Etrusca e via Garibaldi) sabato e domenica c’è la "Festa Etrusca", nata nel 2017 e diventata un appuntamento annuale che unisce la storia ai momenti ricreativi per tutta la famiglia.

Nell’uliveto nascerà un vero e proprio villaggio etrusco con rappresentazioni di vita quotidiana, laboratori tematici per bambini e ragazzi, visite guidate al tumulo principesco. Sabato si comincia con la camminata guidata, "Un passo dopo l’altro, sulle orme degli Etruschi e dei Medici a Carmignano", un percorso ad anello, di quasi 7 chilometri con ritrovo alle 9 ad Artimino, sotto la torre dell’orologio con l’accompagnatore escursionistico Luca Bocci, il giornalista e autore di guide Andrea Cuminatto, un archeologo dello staff del Museo archeologico. Sono raccomandati: acqua, abbigliamento comodo, scarpe da trekking o da ginnastica con suola non liscia; no passeggini. La partecipazione è gratuita, prenotazioni entro venerdì allo 055.8718124. Sempre sabato, dalle 15, al tumulo di Montefortini ogni 45 minuti, visite guidate di gruppo al sepolcro principesco a cura del Gruppo archeologico Carmignanese, che nel suo stand raccoglie anche le iscrizioni. Poi dalle 16 laboratori per tutte le età. Domenica 22 prima iniziativa alle 10,30 al museo di Artimino con una visita guidata gratuita per 25 persone alla mostra "Avori principeschi"; prenotarsi entro sabato allo 055.8718124.

Dalle 12 a Comeana apertura del villaggio etrusco con visite guidate, laboratori e si pranza e si cena con menù ispirati alla civiltà etrusca negli stand gastronomici delle associazioni di volontariato Amici di Ambra, Arci Comeana, Misericordia di Comeana, Avis Carmignano, Frammenti di Memoria.