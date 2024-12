Gli anni di Londra e le esposizioni a Parigi e Los Angeles

Un importante ritorno a casa per Tosoni che agli inizi degli anni Sessanta conobbe a Londra il pittore inglese Frank Slater, autore di pregevoli ritratti di personaggi del mondo dello spettacolo. Nel 1968 iniziano i primi successi di Tosoni con i ritratti di noti personaggi soprattutto nel campo dell’imprenditoria, tra cui i Lebole di Arezzo, proprietari insieme alla Lanerossi delle famose confezioni che portano il loro nome. Nel 1972, in occasione della prima personale a Prato, la Rai realizzò un servizio televisivo di circa mezz’ora. Seguirono altre esposizioni che diedero la notorietà internazionale a Tosoni, in Italia e all’estero, come alla Nicolis’Art Gallery a Phoenix nel 1974, alla Galleria Comanducci a Milano nel 1979, alla Expo di Los Angeles nel 1987, al Foyer di Parigi sempre nel 1987. L’ultimo omaggio di Prato fu nel 1993, sempre a Palazzo Pretorio. "Quest’ultima – sottolinea la sindaca Ilaria Bugetti – conferma la sua vocazione di museo sempre più cittadino, luogo d’incontro fra eccellenze e realtà artistiche locali". La mostra dedicata a Fiorello Tosoni è visitabile fino al 30 marzo pagando il biglietto d’ingresso che dà accesso anche al museo.