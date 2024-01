Giulia Mazzoni star al Teatro del Maggio

Da ricordare il concerto di Giulia Mazzoni (foto), compositrice e pianista pratese, che venerdì alle 20 presenterà in prima assoluta il suo nuovo progetto discografico al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. E’ "Yas - Your Anima System", una produzione internazionale registrata a Los Angeles, Praga e Firenze. Il pianoforte di Giulia dialogherà con l’Orchestra del Maggio composta da 40 elementi e diretta da John Axelrod. Pianoforte e orchestra saranno integrati da interventi di musica elettronica prodotta dal producer americano Thom Russo, vincitore di 16 Grammy Awards. Il concerto sarà accommpagnato da immagini scelte dall’artista proiettate su grande schermo e da interventi di danza contemporanea eseguiti dal gruppo Yas Dance Project con le coreografie di Luca Lupi. "È un grande onore e un’immensa emozione debuttare al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, tempio di eccellenza e custode della tradizione più profonda e sacra della musica classica – dice Giulia Mazzoni –. Nel corso della mia carriera ho avuto l’opportunità di esibirmi in tanti magnifici teatri dell’opera nel mondo, ma il Teatro del Maggio rappresenta per me qualcosa di speciale. Essere probabilmente la prima donna compositrice ed esecutrice rappresentata in un teatro lirico italiano – conclude – è un grande motivo di orgoglio che spero possa ispirare altre artiste".