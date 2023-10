Giovani e fragilità. Il ciclo di incontri

Quattro incontri per capire come sostenere e accompagnare i ragazzi e le ragazze ad affrontare tutte le difficoltà che la pandemia ha lasciato nella loro testa e nel loro cuore. Dipendenze, paura della solitudine, problemi relazioni e uso corretto dei social network, sono le tematiche che saranno presentate e discusse in un ciclo di incontri promosso dall’Ufficio di pastorale sanitaria della Diocesi di Prato. I quattro incontri, aperti a tutti gli interessati, si tengono il sabato nei locali della Chiesa di San Domenico, dalle 9,30 alle 11,30. Il primo è fissato per domani e riguarda "Gioco d’Azzardo e Internet Addiction". I temi: attualità nelle dipendenze da gioco d’azzardo patologico (Antonella Manfredi, direttore del SerD di Prato); Internet Addiction (Elena Dolfi, psicoloco SerD); Comunicazione vs Dis-comunicazione in età giovanile (Maurizio Bellini, psichiatra).