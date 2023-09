Giornata nazionale Sla, le iniziative

Il 17 settembre si celebra, sottto l’Alto patronato del presidente della Repubblica, la giornata nazionale Sla per promuovere i diritti delle persone ammalate, la ricerca scientifica e l’assistenza. Nella notte della vigilia, con l’iniziativa "Coloriamo l’Italia di Verde", patrocinata da Anci, centinaia di monumenti saranno illuminati di verde per simboleggiare la speranza di sconfiggere la malattia. A Prato sarà illuminato il Castello dell’Imperatore sia la sera del sabato che la sera della domenica. Una iniziativa che trova la piena collaborazione di Aisla Prato che, nata nel 2008, oggi conta 41 soci. Da allora sia i pazienti pratesi, circa 25, che i loro familiari hanno in Aisl, un punto di riferimento cui rivolgersi per qualsiasi necessità. Nella ricorrenza del 40°dalla nascita dell’associazione Aisla di Prato ha aperto uno spazio in via Santa Trinità 19 dove anche domenica 17 settembre saranno presenti volontari per la XVI Giornata per la Sla. In questa occasione si potrà fare una donazione di 10 euro e partecipare all’iniziativa nazionale "Un contributo versato con gusto". Nelle piazze italiane si potranno trovare i volontari con più di 20mila Barbera d’Asti Docg. I proventi saranno devoluti all’"Operazione sollievo", che ha permesso all’Associazione di rispondere alle esigenze delle famiglie, offrendo tanti servizi, tra cui trasporti attrezzati, acquisto o noleggio di ausili, supporto psicologico e fisioterapia domiciliare.