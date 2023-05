Gioco d’azzardo Stasera incontro per combatterlo

Acli, Arci e Anci Toscana insieme per contrastare il gioco d’azzardo e la ludopatia. È l’obiettivo primario di "Slot out", il progetto finanziato dalla Regione, che propone una serie di incontri di informazione e sensibilizzazione nei vari circoli del territorio. Oggi ci sarà un incontro alle 21 al circolo Achille Grandi di Chiesanuova (via Montalese 294) con Elena Pampana, vicepresidente regionale di Acli Toscana, che spiegherà quali sono le principali problematiche legate al gioco d’azzardo, come capire se il gioco si sta trasformando in dipendenza e come affrontare questa problematica e aiutare la persona a venirne fuori. Previsto inoltre l’intervento di rappresentanti della cooperativa sociale Cat, impegnata sul territorio in progetti volti a contrastare il gioco d’azzardo. L’incontro è aperto a tutti, la partecipazione è libera. I dati sono molto preoccupanti in Toscana: Prato e Pistoia sono le due province dove è presente il più alto numero di giocatori d’azzardo. Da qui la volontà di Acli, nonostante nei suoi circoli di Prato non siano presenti da diversi anni macchinette, di promuovere e ospitare questi incontri.