"Giocattoli in MoVimento: Regalare un Sorriso ai Bambini di Natale"

Porta due giocattoli e prendine uno. Si chiama "Giocattoli in MoVimento" l’iniziativa che il Movimento Cinque

Stelle dedica ai bambini e quest’anno arriva a Seano, grazie agli attivisti di Carmignano e Poggio a Caiano. Sabato dalle 10 alle 18 alla Pista Rossa a Seano si potranno portare giocattoli o libri per bambini al gazebo e, in cambio, i bambini ne potranno prendere uno

a scelta. Unico requisito:

i giochi devono essere integri e utilizzabili. La raccolta è finalizzata sia

a promuovere lo scambio e il regalo fra i piccoli sia a sostenere associazioni che si occupano di minori e strutture per l’infanzia, ai quali verranno portati in dono. "Questo Natale – dice in una nota il Movimento Cinque Stelle – arriva per molti cittadini alle prese con l’aumento di mutui e bollette, con il carovita che si fa sentire più che mai".