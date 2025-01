Gestori per il bar al parco in via Turchia e il chiosco all’ex Ippodromo

Sono state pubblicate sul sito web del Comune di Prato le due indagini di mercato per l’individuazione di operatori economici interessati a partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento in concessione del parco attrezzato di via Turchia a San Giusto con il locale ad uso bar e per il chiosco ad uso punto ristoro e della relativa area di pertinenza all’interno del Parco della Liberazione e della Pace (ex Ippodromo). Entrambe le procedure sono promosse dal servizio Transizione Ecologica ed Urbanistica del Comune.

Partendo da via Turchia, l’istanza di partecipazione dovrà essere presentata all’amministrazione comunale, tramite la piattaforma telematica Tuttogare del Comune di Prato a cui l’operatore economico dovrà registrarsi, entro il 28 febbraio alle 23.59. La concessione avrà durata di cinque anni prorogabile alla scadenza per ulteriori quattro. Per quanto riguarda invece la concessione del chiosco bar all’ex Ippodromo, di circa 34 mq con 70 mq di area di pertinenza esterna, la domanda di partecipazione dovrà pervenire all’amministrazione, tramite la piattaforma, entro il 31 gennaio.