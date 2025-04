Gli agenti della Municipale salvano due gattini caduti in un capannone

Prato, 29 aprile 2025 – E’ stato necessario l’intervento della polizia municipale di Prato per salvare una gatta e i suoi due piccoli di una trentina di giorni appena. E’ successo in via Rubieri, dove i due cuccioli erano accidentalmente caduti all’interno di un capannone, ritrovandosi così separati dalla madre che, disperata, tentava invano di raggiungerli.

I miagolii dei cuccioli e i lamenti strazianti della mamma hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti, i quali, con grande senso civico, hanno immediatamente allertato il comando di polizia municipale. Gli agenti, con grande sensibilità e professionalità, si sono adoperati per recuperare in sicurezza sia i cuccioli sia la madre.

Una volta messi in salvo, gli animali sono stati affidati all’Oasi Felina di Prato, che gestisce in autonomia il gattile comunale “Oasi felina La Bogaia”. L’intervento ha visto anche la collaborazione della Lav (Lega Anti Vivisezione).

"Non si tratta di un caso isolato: dall’inizio del 2025 ad oggi, l’Oasi Felina di Prato – ricorda la Lav – ha già provveduto alla sterilizzazione di oltre cento gatti, un risultato straordinario che assume ancor più valore considerando che si tratta di un servizio mirato esclusivamente al sostegno delle colonie feline in situazioni di difficoltà. Un impegno costante, silenzioso ma fondamentale, per contrastare il randagismo e migliorare la vita degli animali più vulnerabili”.

Cristina Pietrini, responsabile dell'associazione Oasi felina di Prato, dice: "Sterilizziamo oltre 300 gatti l'anno, tutti appartenenti a colonie feline in stato di difficoltà. Lavoriamo al massimo delle nostre capacità, con estrema cura e dedizione e i numeri sono in costante crescita. Tuttavia, devono e possono crescere ulteriormente. L’Oasi Felina di Prato si batte infatti affinché vengano aumentati gli slot disponibili presso la Usl per la sterilizzazione dei gatti appartenenti alle colonie feline, compresi quelli catturati autonomamente dai custodi di colonia e non necessariamente in condizioni di emergenza. Solo attraverso un ampliamento strutturale delle opportunità di sterilizzazione sarà possibile dare una risposta efficace e lungimirante al problema del randagismo felino, riducendo nuove nascite non controllate e garantendo maggiore benessere agli animali".