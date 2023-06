Garibaldi Milleventi, prima stagione coi fiocchi: i numeri e le novità per i prossimi mesi

Prato, 7 giugno 2023 - Soddisfazione per il presente e per il recentissimo passato, ma testa già all'imminente futuro.

E' questo lo spirito che contraddistingue la società Civico 69 srl, costituita da Claudio Bertini, Francesco Fantauzzi, Samuele Gaggio, Massimo Gramigni, Angelica Lucibello, Fabrizio Nigro e Nuovo B.O., e proprietaria del nuovo Garibaldi Milleventi, lo spazio polifunzionale che il 18 novembre scorso ha riaperto i battenti - per merito anche del supporto offerto da Assiteca, Caf, Chianti Banca, Estra e Unicoop Firenze (oltre che delle aziende che hanno curato la riqualificazione dell'immobile, ossia Co.Edil per l'edilizia e Dabe Service per l'impiantistica) - con una grande festa dedicata a Paolo Rossi.

La prima stagione è andata in archivio all'insegna di numeri incoraggianti: 160 giorni di programmazione, di cui 100 di cinema con 241 proiezioni e oltre 13mila partecipanti agli eventi. Eventi di natura differente: nella "Sala Garibaldi" hanno trovato posto cinema, musica, spettacolo, eventi aziendali, convegni, festival e mostre mercato, ma anche eventi privati organizzati da Cassetti, Mediolanum, University of New Heaven, Prato Film Festival, Alia, Estra, Tennis Club Bisenzio, Liceo Copernico e Camerata Strumentale. Sono invece “partner culturali” del Garibaldi: il Comune di Prato, Fondazione Sistema Toscana, Manifatture Digitali Cinema, la Camerata strumentale Città di Prato, l’Università di Firenze (Progeas) ed enti culturali privati quali Fonderia Cultart, Tuscany Hall, P.R.G.

La prossima stagione si aprirà a settembre, con una struttura molto simile a quella precedente, ma con alcune novità. A cominciare - oltre che da una rassegna di teatro e musica dedicata al cosmo e ai misteri del cielo - dal progetto "Ma classe au Cinema", promosso dall’Associazione culturale Fil Rouge Prato con il sostegno dell’Istituto francese di Firenze al fine di valorizzare la cultura transalpina sul territorio pratese.

L'iniziativa, che prevederà la proiezione di pellicole in lingua originale, sarà rivolta agli studenti delle scuole medie e superiori della città e dei comuni limitrofi. Ma sono previste anche spettacoli serali aperti ad un pubblico più adulto e improntati alla scoperta di nuovi cineasti del cinema francese. Inoltre, per la prossima stagione torneranno da ottobre gli appuntamenti del “Chiesino comedy club” con lo stand-up comedy e il 29 novembre uno degli spettacoli più divertenti degli ultimi anni, ossia Caveman, il monologo più longevo nella storia di Broadway, scritto da Rob Becker nel 1995, frutto di tre anni di studi di antropologia, preistoria, psicologia, sociologia e mitologia.