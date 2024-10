Furto sull’ambulanza in servizio. Rubato il tablet dell’equipaggio

L’occasione ha fatto l’uomo ladro: è proprio il caso di dirlo di fronte alla scomparsa di un tablet del 118 da un’ambulanza della Pubblica Assistenza Prato Sud, di San Giorgio a Colonica, Il furto è avvenuto in pieno giorno, ieri intorno alle 13,30, quando l’ambulanza con i soccorritori a bordo è stata inviata dalla centrale operativa in un’abitazione della zona di via del Lavarone. Qui i soccorritori dovevano prestare aiuto ad una persona. Una volta giunti sul posto, l’equipaggio sanitario è entrato nella casa dove si trovava il paziente, portando dietro soltanto il tablet utilizzato per l’inserimento dei dati della persona soccorsa.

L’altro computer portatile è stato lasciato sul cruscotto dell’ambulanza: si tratta del tablet che serve per comunicare direttamente con la centrale del 118, segnalare le partenze e gli arrivi suoi luoghi dei servizi indicati.

L’intervento è durato in tutto 23 minuti: è in quel lasso di tempo che è stato consumato il furto. Qualcuno si è introdotto sul mezzo e ha trafugato il tablet. La scoperta del furto è stata fatta non appena i sanitari hanno terminato il servizio e sono tornati a bordo del mezzo di soccorso. "Abbiamo controllato che non mancasse altro – dicono dall’associazione – Per fortuna non è stata rubata altra attrezzatura oppure farmaci. E ancora per fortuna, come ogni tanto capita, non è stata portata via l’ambulanza".

Il tablet di bordo è in dotazione alle associazioni da un paio di anni e mezzo e serve come strumento di dialogo tra i mezzi di soccorso e la centrale operativa 118 che è in grado di monitorare e verificare lo stato di avanzamento della missione, agevolare i soccorsi nelle zone più disagiate e periferiche, e garantire una maggiore rapidità e precisione degli interventi.

"In questa situazione specifica non abbiamo potuto inviare le segnalazioni tramite tablet, ma abbiamo dovuto dare le comunicazioni tecniche usando il cellulare".

Un lunedì amaro, che ha portato la Pubblica Assistenza Prato Sud a bussare alla porta dei carabinieri per presentare denuncia per il furto subìto. Un’azione deprecabile: il tablet può essere usato solamente se viene adeguatamente resettato, togliendogli le funzioni per le quali viene affidato in dotazione agli equipaggi dell’emergenza urgenza territoriale.

