Furto fallito in trasferta. Ladro finisce in manette

E’ finita male la trasferta di un 32enne albanese, domiciliato a Prato, che ha tentato un furto di notte in una casa a Reggio Emilia. L’uomo è finito in manette, grazie all’intervento dei carabinieri della sezione radiomobile. A dare l’allarme è stata la padrona che si è svegliata in piena notte dopo aver sentito dei rumori provenire dal balcone del suo appartamento, riuscendo a sventare un furto. La donna ha dato l’allarme: i carabinieri, giunti sul posto, hanno notato un giovane nel cortile condominiale. L’uomo di è dato alla fuga alla vista dei militari. I carabinieri, dopo un breve inseguimento, lo hanno bloccato, trovandolo in possesso di un passamontagna e attrezzi per lo scasso; nella vettura dell’uomo sono stati trovati un altro passamontagna e altri attrezzi da scasso. Per questi motivi con l’accusa di tentato furto in abitazione i carabinieri hanno arrestato il 32enne. I militari hanno anche sequestrato due passamontagna, una pinza a pappagallo, un paio di guanti da carpentiere, un grosso martello e un paio di cesoie.