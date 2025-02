Funzionano. Pecci Nights e Firenze card

Quanti visitatori al Pecci lo scorso anno? Niente dati neanche questa volta, ma il presidente Bini Smaghi ha promesso che saranno comunicati in occasione della presentazione del bilancio, a inizio primavera. "Dopo gli anni della pandemia, che hanno portato ad una diminuzione delle visite, possiamo anticipare che il 2024 ha fatto registrare un numero di visitatori in linea con i numeri del pre Covid – ha aggiunto – forse superiore anche a quelli del 2019". A livello gestionale, fra gli obiettivi c’è quello di incrementare il valore delle sponsorizzazioni, in modo tale da arrivare entro i prossimi tre anni ad una situazione di pareggio fra contributi pubblici e privati, ha detto ancora Bini Smaghi. La sindaca Bugetti ha fatto sapere che dopo l’accordo con Firenze per l’ampliamento della Firenze Card, i visitatori sono aumentati del 30%. Il direttore Collicelli Cagol ha infine espresso soddisfazione per la rassegna Centro Pecci Nights: "Una media di 300 spettatori a serata – ha detto – tanti dei quali arrivati da fuori regione: dalla Liguria, ma anche dal Centro Italia". La formula delle aperture serali dalle 19 alle 24, con performance, musica dal vivo, visite guidate e workshop, continuerà con gli appuntamenti del 14 marzo, dell’11 aprile e del 9 maggio. Nelle prossime settimane ci saranno anche gli incontri di Pecci Books, così come le rassegne del Cinema Pecci. Quest’anno, dopo una lunga chiusura riaprirà anche la biblioteca. "Con la collezione, le mostre, il cinema, i laboratori didattici e i progetti speciali di arte e benessere, il ristorante, il bistrot, il playground e l’arena esterna, il Pecci si rivolge a tutte le persone che scelgono di arricchire la propria quotidianità attraverso il contatto con i linguaggi delle arti contemporanee", ha concluso il direttore Collicelli Cagol.

G.F.