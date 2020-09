Prato, 24 settembre 2020 - In tanti hanno affollato la chiesa di San Pietro a Iolo per dare l’ultimo saluto a Claudia Corrieri, 38 anni, uccisa giovedì scorso alla Briglia dal compagno Leonardo Santini, 50 anni, che poi si è tolto la vita lanciandosi dal ponte sospeso sulla montagna pistoiese. Tutta Iolo si è stretta al dolore dei genitori di Claudia. Lacrime, commozione, tutto si è svolto in un clima surreale, silenzioso, carico di rispetto e dignitosa compostezza di fronte alla bara bianca che trasportava il feretro della donna uccisa. Alla fine della cerimonia funebre la famiglia di Claudia ha voluto ringraziare – per voce di una parente – "il popolo di Iolo" che gli è stato vicino in questo momento di tremendo dolore. Intanto i familiari di Claudia hanno lanciato una raccolta fondi online in favore della bambina rimasta orfana. Per donare collegarsi al sito e cercare: #Maisola: per Claudia, per sempre

