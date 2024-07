Fumo e fiamme in mezzo alle case: "Tanta paura, ho cercato di aiutare"

Prima il fumo, poi le grida:"Aiuto, aiuto, aiuto". Sono stati attimi di paura quelli vissuti ieri pomeriggio, poco prima delle 17, in via Michelangiolo a Poggio a Caiano dove è scoppiato un incendio all’interno di una ditta a conduzione cinese, in uno stanzone che si trova sotto una casa, una specie di terratetto. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini che hanno notato il fumo uscire dallo stanzone. "Ho sentito le grida provenire dalla strada – dice un residente che ha la propria attività vicino alla ditta cinese – Mi sono subito precipitato fuori e ho notato anche io il fumo nero che usciva dalla casa accanto".

I vicini hanno subito allertato i vigili del fuoco. In poco tempo tempo sono arrivate diverse squadre dei pompieri, oltre ai carabinieri e a un’ambulanza del 118 inviata in via precauzionale. E’ arrivato anche il sindaco Riccardo Palandri.

I vigili del fuoco sono riusciti a domare l’incendio in poco tempo. Prima di tutto è stato verificato che nessuno fosse rimasto ferito o intossicato. Non sembra ci siano stati feriti anche se non è stato facile da stabilire in quanto non si sa quante persone fossero all’interno dello stanzone.

"Non sappiamo che cosa ci facciano lì dentro – spiegano alcuni residenti –. Certo è che abbiamo avuto paura per le nostre abitazioni e per le nostre attività. Non si può mai stare tranquilli". Le cause che hanno scatenato le fiamme all’interno dello stanzone sono ancora tutte da stabilire, anche se è probabile che si sia trattato di un incendio scoppiato per cause del tutto accidentali. I danni non sarebbero ingenti in quanto il fuoco è stato spento quasi immediatamente dai pompieri.

E’ probabile che sarà eseguito un controllo più capillare per capire quale attività ci sia dentro, in quanti ci lavorano e se sia tutto in regola, anche le norme sulla sicurezza e sugli incendi.

"Chissà quante attività del genere ci sono – aggiungono altri residenti della zona – Siamo stati noi a lanciare l’allarme, ma loro avrebbero chiamato i soccorsi? Per fortuna si è risolto tutto velocemente anche perché i vigili del fuoco sono arrivati in appena cinque minuti".

Il terratetto confina con diverse attività i cui proprietari ieri si sono allarmati temendo che il fuoco potesse propagarsi e attaccare qualche stabile vicino.

