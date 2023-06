Freaky Deaky, arriva Carl Craig Stasera il pioniere della techno

Il pioniere della musica techno Carl Craig questa sera al Club del Diavolo a Quarrata: appuntamento imperdibile per gli amanti del genere musicale, con l’esibizione di uno dei producer che più ha contribuito al diffondersi della musica techno in tutto il mondo. Lo spettacolo è promosso da Freaky Deaky per la serata Inferno, il format di musica elettronica che viene organizzato tutti i venerdì sera al Cdd, grazie alla collaborazione proprio tra Freaky Deaky di Prato, lo staff Fragola di Firenze e quello del Club del Diavolo. La serata inizierà alle 23.30 con i dj resident Mamin e Denise Luzzi che anticiperanno la performance di Craig. Nativo di Detroit, Craig ha collaborato con i pionieri del genere musicale come Juan Atkins (The Originator) e Derrick May (The Innovator). La carriera discografica inizia nel 1989 sotto lo pseudonimo di Psyche, poi nel ’91 il primo disco col suo nome No more words e nel ’95 il primo album Landcruising. Fra i suoi successi l’album cult della musica elettronica: Carl Craig – More songs about food & revolutionary art. I suoi dj set vengono anche ricordati per la capacità di abbracciare altri stili musicali, fra cui jazz, soul e deep house. Quanto al progetto Freaky Deaky, è nato a Prato nel 2011 e si basa sulla passione per tutto ciò che riguarda la musica elettronica. Fra le collaborazioni quelle con il Monteferrato Festival e con Settembre Prato è spettacolo, grazie al quale Freaky Deaky ha portato la musica elettronica al Castello, a Palazzo Pretorio e al Centro Pecci, consentendo di avvicinare un pubblico più giovane a luoghi simbolo della storia e della cultura della nostra città.