Frati ora investe nel settore casa. Anche le coperte sono sostenibili

Fuori fa molto caldo ma a Montemurlo si pensa già all’inverno. L’azienda Frati di via Scarpettini, 301 a Montemurlo, impresa storica del distretto, ha sviluppato un settore ’home’ che produce una collezione dedicata alle coperte di qualità, portando il gusto e la qualità toscana in giro per il mondo.

"Le nostre coperte sono parte della storia di un distretto tessile che fa onore al Made in Italy d’autore nel mondo - spiega Cristiana Davini Frati che coadiuva il marito Riccardo Frati nella gestione aziendale -. Qualità non è solo l’utilizzo di materie prime selezionate, bensì l’attenzione e il rispetto dell’ambiente e della salute del consumatore che si traduce in una linea eco-friendly, che pone i riflettori sulle problematiche legate alla filosofia del riciclo, della circolarità e della riduzione dell’impatto ambientale dei prodotti".

Il sindaco Calamai ha potuto conoscere da vicino la storia e i prodotti di un marchio green: "Montemurlo ha la fortuna di avere aziende di grande qualità come Frati che uniscono ai prodotti d’eccellenza, una forte attenzione ai processi di riciclo e riuso dei materiali. Sono stato felice di aver potuto apprezzare da vicino la produzione di Frati e di aver conosciuto una squadra di persone che hanno l’amore per il tessile nel proprio dna"

L’azienda Frati vanta una lunga storia: fondata da Mario Frati all’inizio del Novecento, la passione e la determinazione che lo caratterizzano trasmesse al figlio Giancarlo, il quale prosegue l’attività del padre fondando il lanificio di Pontetorto Spa, affermandosi come uno dei maggiori produttori di tessuti nei mercati nazionali e internazionali. Oggi Frati Home vede alla guida Riccardo Frati, la moglie Cristiana Davini e il team di collaboratori storici che hanno sempre creduto nell’azienda, da oltre 50 anni sinonimo di eccellenza Made in Italy.