Forza Italia, ecco i nomi . Rita Pieri è la capolista

Anche Forza Italia ha ufficializzato la sua lista di candidati al consiglio comunale, che saranno presentati alla città nei prossimi giorni nella sede del partito in piazza San Francesco. Capolista sarà Rita Pieri, dirigente scolastica, battagliera militante del partito dalla sua fondazione, in passato consigliere provinciale e comunale, assessore alla pubblica istruzione nella giunta di Roberto Cenni, oggi coordinatrice di Azzurro Donna Toscana, di cui è responsabile per la cultura a livello nazionale. Al secondo posto Francesco Cappelli, il coordinatore comunale del partito, al terzo Aldo Milone, l’ex assessore alla sicurezza che si candida in rappresentanza della lista Prato libera e sicura, al quarto Davide Mazzoni, segretario provinciale del Pli. Gli altri candidati sono in ordine alfabetico: Marianna Baldi, Francesca Baldanzi, Martina Becucci, Alessandro Boeri, Emanuele Casieri, Andreina Casini, Giovanni Casprini, Antonio De Rosa, Luigi Galasso, Gabriele Giovannini, Roberto Giugni, Silvia Guarducci, Annalisa Vittoria Lapio, Elisabetta Marinari, Lorenzo Rindi, Giulia Rubino, Diletta Sestini, Elisabetta, Kliton Shehu, Rita Tirabassi.

"Mi candido ancora una volta per amore della città e della libertà – ha detto Rita Pieri –. Prato ha bisogno di un cambiamento, di liberarsi appunto del sistema di potere costruito dal Pd e prima dai Ds, con i suoi posti e incarichi assegnati, che premia più la fedeltà al partito che le competenze. Mi candido con la passione di sempre e per la stima che ho per Gianni Cenni: una persona seria, competente e onesta. Un amico"