Forte odore di gas in via Mazzini. Evacuato palazzo per precauzione

Tanta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza ieri mattina in pieno centro storico, in via Mazzini a causa di un forte odore di gas che si è diffuso in strada. Molti residenti sono usciti dalle proprie abitazioni per capire quello che stava accadendo e hanno allertato i vigili del fuoco. In via Mazzini sono arrivati diversi mezzi inviati dal comando di via Paronese. I pompieri hanno identificato il palazzo da cui proveniva l’odore di gas: era la numero 42 della strada, da un appartamento affittato a un giovane cittadino cinese che però non era in casa. Il palazzo è stato fatto evacuare per precauzione e i residenti sono stati costretti a scendere in strada e attendere che le operazioni dei vigili del fuoco fossero concluse. Non è chiaro se nell’appartamento ci fossero delle bombole. E’ stato allertato anche il proprietario dell’appartamento e gli stato chiesto di arrivare in via Mazzini per aprire la porta e verificare che tutto fosse a posto, altrimenti i vigili del fuoco sarebbero stati costretti a buttare giù la porta per poter entrare. Alla fine i pompieri sono potuti entrare nell’abitazione per controllare che il forte odore di gas non provenisse da una bombola. E’ stato poi chiesto l’intervento dei tecnici di Toscana Energia per verificare che non vi fossero guasti o problemi con la caldaia. I tecnici, alla fine del controllo, hanno fatto una serie di prescrizioni per la sicurezza.

I residenti sono poi potuti rientrare nelle loro abitazioni quando è stato verificato che non c’erano problemi di sicurezza per lo stabile. E’ stata comunque una mattina piuttosto movimentata con diversi mezzi dei vigili del fuoco che sono convogliati in zona temendo il peggio.