Finestrini rotti . Gli ultrà pistoiesi vandalizzano i bus

Danneggiati dagli ultrà gli autobus messi a disposizione domenica da Autolinee Toscane per il trasporto dei tifosi della Pistoiese dalla stazione centrale allo stadio pratese in vista del "super" derby con l’Ac Prato. Lo ha reso noto Autolinee Toscane spiegando che i mezzi sono stati vandalizzati dai tifosi. Secondo quanto appreso, alcuni ultrà della squadra ospite hanno rotto due vetri, imbrattato con spray le telecamere interne e forzato le porte dei bus mentre percorrevano l’esiguo tragitto che li portava dalla stazione centrale allo stadio Lungobisenzio dove si è poi disputata la partita. "Inoltre – spiegano sempre da Autolinee Toscane –, gli autisti sono rimasti spaventati dal comportamento dei tifosi, che hanno fatto esplodere alcuni petardi durante il tragitto". Autolinee Toscane ha spiegato "di aver fatto il possibile per riparare i danni ma alcuni mezzi non sono potuti essere utilizzati". L’azienda ha annunciato di "aver già incaricato i propri legali di valutare gli elementi utili per presentare denuncia. Le immagini delle telecamere sono a disposizione delle autorità".