Finestre, portoni e nuove caldaie: "Abbiamo investito sulle scuole"

Lunedì prima campanella a Poggio a Caiano con le scuole più sicure, infissi nuovi e imbiancate. L’assessore alla pubblica istruzione Patrizia Cataldi (foto) fa il punto della situazione sui lavori portati a termine, come quelli di efficientamento energetico ed isolamento acustico nella scuola elementare "Lorenzo il Magnifico" con sostituzione di tutte le finestre e del portone d’ingresso. Una prima parte delle vetrate della scuola era stata sostituita attraverso la partecipazione al bando regionale per progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici, a cui è seguita l’aggiudicazione del contributo, insufficiente però a coprire la sostituzione totale di infissi. "In questo modo – spiega l’assessore - la giunta ha deliberato di investire circa 86.000 euro per completare l’opera, migliorando la qualità della scuola sia da un punto di vista energetico che acustico e offrire più sicurezza a insegnanti, studenti, collaboratori scolastici. E’ nostro intento continuare l’adeguamento alle norme sulla sicurezza anche negli altri plessi e abbiamo partecipato anche per l’anno 2024 all’analogo bando regionale aggiudicandoci il contributo per le finestre del plesso ‘De Amicis’ del Poggetto che verranno sostituite a breve. Poi passeremo anche agli altri due plessi. L’impegno di questa amministrazione per la scuola credo che sia senza precedenti: fra i lavori di messa in sicurezza statica e sismica della scuola media Mazzei, i lavori di efficientamento energetico dei plessi "Il Magnifico" e ‘De Amicis e della ‘Pertini’ con la sostituzione di caldaia e fancoil che si estenderà fra qualche mese anche alla ‘Mazzei’, la sostituzione della rete di confine e del tappeto erboso alla "Lorenzo Il Magnifico", del tappeto antiscivolo alla ‘Mazzei’ e di tanti piccoli e grandi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, abbiamo superato i 500.000 euro di spesa e non ci fermeremo perché, con l’ausilio dei nostri uffici, abbiamo intenzione di partecipare ad altri bandi e di investire fondi propri perché molto c’è ancora da fare". Per quanto riguarda la scuola "Mazzei" dopo i lavori che hanno interessato l’interno del plesso (consolidamento strutturale delle travi in cemento armato), la ditta incaricata, la Timber group, ha portato a termine interventi sulle coperture esterne della struttura.

M. Serena Quercioli