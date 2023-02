Finalmente "Il cacio e con le pere" Il film di Calvani presto nelle sale

Finalmente. Dopo mesi di attesa ecco la notizia dell’uscita di "Il cacio con le pere", debutto dietro la macchina da presa dell’attore showman pratese Luca Calvani: anteprima il 2 marzo da Giometti a Prato, poi la distribuzione ufficiale nelle sale a partire dal 10. E per la sua prima volata come regista, Calvani ha chiamato a sé un bel gruppo di bravi attori. Primo fra tutti un volto storico della comicità toscana, il pratese Francesco Ciampi. Insieme a lui Anna Safroncik, Elena Di Cioccio, Geppi Cucciari, Giusi Merli (la santona de "La grande bellezza" di Sorrentino) e Gianluca Gori. più conosciuto en travesti come Drusilla Foer (con Calvani nella foto). Per lui un ruolo senza trucco e parrucco (e prima ci aveva pensato Ferzan Ozpetek in Magnifica presenza). Un bel cast per una commedia corale prodotta da Gate 99 e IOK – 1. Due fratelli diversi e lontani, Fosco e Fred. Di cognome fanno Ruspanti e hanno ben poco in comune. Uno (Calvani) è attore di successo che decide di rientrare nel borgo toscano dov’è cresciuto, l’altro è interpretato da Ciampi.

La contrapposizione tra i due, che si amano e si odiano, la convivenza forzata, lo zampino di una saggia zia, scatenerà una serie di colpi di scena che regaleranno risate e buonumore allo spettatore. Per Gianluca senza Drusilla il personaggio del notaio d’alto rango Mastini. Passando alla regia Luca Calvani affronta un’altra importante esperienza professionale che va ad arricchire un lungo curriculum. Giovanissimo, vola a New York per frequentare i corsi di recitazione del mitico Actor’s Studio. Fotomodello e indossatore, debutta al cinema nel 2000 grazie a Giorgio Panariello che lo sceglie per Al momento giusto. L’anno successivo è nel cast di un film indimenticabile "Le fate ignoranti" a cui parteciperà anche il fratello Marco diventato poi commediografo e regista. La sua ottima conoscenza dell’inglese lo porterà a partecipare a film made in Hollywood come The international con Clive Owen, La fontana dell’amore" con Anjelica Huston, Operazione Uncle, diretto dall’ex marito di Madonna, Guy Ritchie.

Non potevano mancare le serie tv come I Durrell, Sex and the city e Beautiful, ma anche quelle italiane di successo come Distretto di polizia, Carabinieri, Tutti pazzi per amore, Don Matteo. Ha partecipato alla quarta edizione de "L’isola dei famosi" vincendo a sorpresa. Nelle ultime stagioni è protagonista conduttore di "Cortesia per gli ospiti". E ora la regia per il grande schermo in un film molto pratese. Alcune sequenze sono state girate in città. Appuntamento a marzo sul grande schermo.

Federico Berti