Finalmente Comeana ha la piscina. Ora si pensa ai campi da padel

La piscina di Comeana riaprirà i battenti il prossimo 16 ottobre: sarà gestita per il prossimo quinquennio dal Cgfs, nell’ambito di un progetto più ampio che prevede anche la realizzazione di due campi da padel e di un "container bar". Questa la novità, annunciata ieri a Palazzo Banci Buonamici dalla giunta comunale di Carmignano e dalla dirigenza del Centro giovanile, che promette di aprire un "nuovo corso" e di mandare definitivamente in archivio le criticità di gestione evidenziate negli ultimi anni anche a causa del Covid. Il precedente gestore, la società Aquasport, aveva esternato, lo scorso anno, l’intenzione di non partecipare al nuovo bando di gestione, che andò deserto a causa del caro-energia. Salvo tornare sui propri passi ed aggiudicarsi il successivo bando di durata semestrale, scaduto a luglio. Il Comune si è quindi trovato a dover predisporre una nuova gara, che è stata vinta dal Cgfs. E fra poco più di due settimane, gli utenti potranno nuovamente scendere in vasca: i prossimi giorni serviranno per procedere con gli interventi di manutenzione e con il riavvio dei macchinari. Secondo gli accordi, il Centro giovanile si occuperà dell’apertura e della chiusura dell’impianto, della manutenzione ordinaria, del servizio di custodia, dei corsi per adulti e bambini e del noleggio delle corsie per le società sportive.

"Una piscina che cercheremo di far vivere tutto l’anno, tramite l’organizzazione costante di eventi sportivi e l’allestimento dei centri estivi – ha anticipato Gabriele Grifasi, presidente del Cgfs – il raggiungimento di questi obiettivi passerà anche dalla collaborazione con le società sportive del territorio, in modo da organizzare manifestazioni condivise. Il piano prevede poi di sfruttare anche gli spazi esterni: dovrebbero infatti essere realizzati in futuro due campi da padel, insieme ad un bar al servizio dell’area sportiva. La vasca resterà a sei corsie dove si terranno le lezioni di nuoto con il modello già adottato negli impianti pratesi, la possibilità di usare spazi per l’acquaticità dei bambini, mentre la domenica è previsto il nuoto libero. "Come amministrazione, abbiamo optato per un bando quinquennale per consentire al gestore una programmazione più ampia – ha concluso Jacopo Palloni, assessore allo sport di Carmignano - un impianto polivalente non solo da un punto di vista sportivo, ma anche sociale. Siamo fiduciosi su un cambio di passo dell’impianto, che può rivestire un ruolo importante a livello provinciale. E non solo".

Giovanni Fiorentino