Finale con i Greens e le ’voci’ della Verdi

"November Jazz" e Scuola di musica Verdi, un binomio sempre più forte che si rinnova per il quinto e ultimo concerto della rassegna del Politeama al Ridotto, martedì 26 novembre (alle 21). A interagire, sul palco del Ridotto, i due gruppi vocali di Stefania Scarinzi, "Soul Sisters Soul" e "Verdi’s Jazz Choir" con il gruppo strumentale "Greens" diretto da Massimiliano Calderai, che ha curato anche gli arrangiamenti. Età media 15 anni per la band del corso di musica d’insieme jazz della scuola Verdi che nasce come trio di pianoforte, basso elettrico e batteria aumentando gradualmente il proprio organico fino a quello attuale composto da undici elementi, sotto la direzione del maestro Massimiliano Calderai. Si declina in chiave femminile il jazz di "Soul Sisters Soul", gruppo formato da alcune delle più belle voci femminili della classe di canto jazz e pop di Stefania Scarinzi che propone un repertorio musicale ispirato alla tradizione soul. Giunta alla quarta edizione, la rassegna "November Jazz" è stata organizzata dal Politeama Pratese in collaborazione con Music Pool e Scuola Verdi. Il biglietto d’ingresso costa 15 euro, ridotto 10 euro per gli allievi della scuola Verdi. I biglietti sono acquistabili attraverso i circuiti Ticketone o Boxoffice o alla biglietteria del Politeama (da martedì a sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, il mercoledì dalle 10.30 alle 12.30).