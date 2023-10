Filettole ora è più pulita. Raccolti 35 sacchi di rifiuti

Ogni anno, 12 milioni di tonnellate di plastica (l’equivalente di un intero camion di rifiuti ogni minuto) raggiungono i mari di tutto il mondo, mentre un milione e mezzo di animali, prevalentemente marini, muoiono a causa della plastica. L’inquinamento da plastica è ormai un problema che non possiamo più ignorare.

Da oltre 4 anni, l’associazione Plastic Free è impegnata in questa tematica. Forte della sua fitta rete di referenti e canali social, in ogni regione vengono organizzati numerosi appuntamenti di pulizia del territorio; in più, ogni anno vengono realizzati due eventi nazionali.

Il secondo evento nazionale di quest’anno si terrà in questo fine settimana, con oltre 300 appuntamenti da Nord a Sud, pianificati con l’obiettivo di rimuovere dall’ambiente più di 300.000 chilogrammi di plastica e rifiuti.

Anche Prato ha dato il suo contributo con una iniziativa di raccolta patrocinata dal Comune. L’assessore Cristina Sanzò ha portato i saluti ai 25 volontari che ieri hanno ripulito il terreno posto sotto alla nota terrazza panoramica a Filettole. Sono stati raccolti 35 sacchi di spazzatura per una stima di 100 chilogrammi di materiale di vario genere, soprattutto derivati da incarti di cibo e bevande di fast-food e pizzerie.

Luca Venturella, referente dell’associazione per il Comune di Prato, commenta soddisfatto: "Ci troviamo di nuovo a dare una mano al custode del terreno, il quale da solo è impotente di fronte a tanta inciviltà. La nostra opera di pulizia non è solo utile per il decoro e per l’ambiente, il nostro obiettivo è sensibilizzare i giovani per evitare che questa storia si ripeta senza fine. Per questo motivo organizzeremo nelle prossime settimane anche un evento di sensibilizzazione in piazza".

Ritrovati anche un permesso di soggiorno e una tessera sanitaria, entrambi scaduti. Non è stato scelto un luogo a caso, ma un luogo simbolo dell’inciviltà. Più volte i proprietari dei terreni che si trovano sotto la terrazza panoramica di Filettole hanno denunciato il problema: rifiuti abbandonati che costringono i cittadini a ripulire la zona. Questa volta a dare una grande mano sono arrivati 25 volontari: la mole dei rifiuti raccolti dimostra che il fenomeno dell’abbandono è tutt’altro che sconfitto.