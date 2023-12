"Festività a teatro" all’ex Meucci. Sarà un sabato tutto da ridere

VERNIO

C’è aria di teatro e di divertimento a Vernio con un programma tutto pensato per i bambini e le famiglie. Si chiama "Festività a teatro" e ha come palcoscenico l’ex Meucci di Vernio con l’orario sempre fissato alle 16. Una rassegna in cui musica, buffi personaggi, mimi, ombre cinesi e clownerie si alternano per offrire una carrellata di affascinanti spettacoli. Il primo appuntamento

è sabato: il sipario si alza per "C’era due volte un piede". L’artista ha due piedi speciali che si trasformano in buffi personaggi ogni volta che li porta verso il cielo. Le sue marionette di carne ed ossa interpretano le più esilaranti storie accompagnate da una ricca colonna sonora mentre si intrecciano scene piene di ritmo, fantasia, poesia e humor.