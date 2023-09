Festa volontariato Cafaggio Prato: record di aiuti per la comunità

Sono oltre 12mila euro i fondi raccolti da circolo Arci di Cafaggio grazie alla Festa del volontariato. Una cifra record per l’ormai tradizionale appuntamento, che supera di 5mila euro il risultato comunque molto positivo dell’anno scorso. Domenica prossima 1° ottobre negli spazi del circolo in via del Ferro è prevista la cerimonia di consegna dei contributi a quattordici associazioni del territorio. "L’edizione di quest’anno – dicono gli organizzatori – ha ricevuto un importante riconoscimento ratificato da una partecipazione oltre le aspettative che visto ben 1900 le persone ospiti della Festa". Tanti pratesi nel cuore di agosto hanno potuto apprezzare i piatti preparati dai trenta volontari che come ogni anno, si sono avvicendati rinunciando a parte dei giorni delle loro ferie, per dedicare del tempo ad una manifestazione che ha come fine aiutare chi aiuta durante il resto dell’anno.

"Un intento – concludono i volontari di Cafaggio – che vuole riconoscere e sensibilizzare al valore del volontariato anche verso tante realtà presenti sul territorio, veri presidi essenziali per il bene della comunità". Lo scorso anno, con l’edizione della festa che segnava la ripartenza dopo due anni di fermo causati dalla pandemia, alla consegna dei contributi era presente anche il vescovo Giovanni Nerbini. "La Festa del volontariato di Cafaggio – disse – rappresenta l’utile esempio da seguire per riuscire a coinvolgere realtà e persone anche distanti per sensibilità, ma tutte accumunate dal sentirsi parte di una comunità e verso la cura degli altri". La festa di Cafaggio è proprio questo: un esempio prezioso di impegno per gli altri. Ma nella città non più deserta nel cuore d’agosto, anche uno spazio per stare insieme e fare del bene a chi ne ha bisogno.