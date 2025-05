Festa Madonna della Pietà. Ultimi giorni

Ultimi due giorni per la "Festa quinquennale della Madonna della Pietà" a Bacchereto. Oggi, dopo la messa delle 16, alle 17 spettacolo teatrale dei bambini del catechismo, "La gabbianella e il gatto", nel salone "Don Bartolini" e alle 21 rassegna dei cori parrocchiali in chiesa. Oltre al coro della chiesa di Bacchereto, parteciperanno le corali di Seano, di Comeana, di Poggio a Caiano e di Vergaio.

Domani, domenica, alle 17 sfilerà la tradizionale processione in costume accompagnata dalla Filarmonica "G. Verdi" di Bacchereto e il Corpo Musicale G. Verdi di Serravalle Pistoiese. Il borgo sarà rivestito a festa con drappi celesti alle finestre e alle terrazze e luminarie, sfileranno più di 150 figuranti in abiti d’epoca (realizzati da alcune donne del paese) e la statua della Madonna della Pietà verrà posta sul carro (allestito dai componenti del Comitato Festa Grossa) trainato da cavalli e affiancato da carabinieri in alta uniforme.

Al termine intervento del parroco don Emmanuel Wijitha. Alle 21 in piazza Verdi concerto delle due bande musicali e alle 23 spettacolo pirotecnico per salutare la festa. La festa, tornata dopo una lunga pausa, ha riscontrato un buon successo di pubblico.

"Ringraziamo – dice il Comitato Festa Grossa – tutti coloro che hanno partecipato alle nostre iniziative rendendo "viva" la festa della Madonna della Pietà".

M. S. Q.