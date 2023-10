Festa della castagna. Prelibatezze per tutti

Le castagne in tante varianti protagoniste oggi e domani a Bacchereto. La Polisportiva organizza la 41ma "Festa della Castagna" nei locali di via Molinaccio. Siamo entrati nella stagione delle castagne e la cucina della Polisportiva si dedica da anni alla preparazione di piatti a base di castagne come i nicci con ricotta e nutella, le bruciate, il castagnaccio, le frittelle nicce e di riso, i migliacci e anche con i fichi secchi. Oggi gli stand gastronomici aprono alle 16 domani invece alle 15. Oltre alla merenda dopo si potrà anche cenare con specialità diverse come l’antipasto toscano, la minestra di pane e la polenta con i funghi. Da bere, invece, si potrà già degustare il vino nuovo e poi vin brulè e tante bibite. Il forno di Bacchereto nel pomeriggio sfornerà una sua specialità: il covaccino all’olio e con i ciccioli. Dalle 16 alle 19 tra le mura del castello medievale ci sarà la mostra delle antiche maioliche e delle ceramiche contemporanee di Carlotta Fantozzi. Domani la visita guidata sarà gratuita con eventuale offerta libera per il mantenimento della struttura. Nel pomeriggio di domani (dalle 16 alle 19) ci sarà un’altra visita guidata gratuita: alla chiesa di Santa Maria Assunta. Una mostra di pittura e scultura si Nicola Perilli e Fiorella Noci sarà allestita allo studio Fontana Vecchia (orario dalle 16 alle 19 sabato e domenica). Molto ricco il programma di intrattenimenti della domenica: per i bambini ci sarà uno spazio dedicato nel giardino della chiesa poi giochi e magia con Lorenzoclown, piazza Verdi ospiterà il mercatino di "Io Creo" dedicato all’artigianato al femminile (dalle 14 alle 19). La festa, con lo stesso programma, proseguirà nel fine settimana del 21 e 22 ottobre.

M.S.Q.