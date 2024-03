Farnesina, i giovani industriali in visita

I Giovani di Confindustria Toscana Nord, insieme ad una delegazione della presidenza nazionale del Movimento dei Giovani Imprenditori di Confindustria ed una rappresentanza di presidenti regionali hanno visitato l’Unità di crisi della Farnesina, dove sono stati accolti dal capo dell’unità, ministro plenipotenziario Nicola Minasi.

L’Unità di crisi è la struttura del ministero degli Affari Esteri e della cooperazione che tutela gli interessi italiani e i connazionali all’estero in situazioni di grave emergenza, dal terrorismo internazionale alle emergenze sanitarie e socio-politiche. Durante l’incontro sono state illustrate le principali attività e il funzionamento della struttura e descritte le misure di prevenzione e mitigazione dei rischi da adottare in preparazione delle missioni di lavoro all’estero.

Sono stati presentati anche i principali strumenti operativi, in particolare la app gratuita ’ViaggiareSicuri’, che integra i due principali servizi, viaggiaresicuri.it, portale che fornisce informazioni su tutti i Paesi del mondo con l’obiettivo di favorire scelte di viaggio consapevoli e responsabili, e il sito www.dovesiamonelmondo.it, dove potersi registrare prima di intraprendere un viaggio, a prescindere dalla sua finalità. Di particolare interesse per gli imprenditori la sezione dedicata alle aziende, dove è possibile registrare la trasferta di lavoro dei propri dipendenti.

In caso di emergenza l’unità di crisi può attivare i contatti registrati sul portale, rendendo più rapido il coordinamento con chi si trova nelle zone interessate, e può pianificare eventuali interventi, anche per fronteggiare situazioni di particolare rischio e gravità. L’incontro è stato un’importante occasione di approfondimento per gli imprenditori che, per le proprie attività, spesso operano fuori dal territorio nazionale.