Famiglia intossicata . Muore alpino

Non ce l’ha fatta Maurizio Chisciotti, 73 anni, originario del Friuli ma che ha vissuto per lungo tempo a Montemurlo, rimasto intossicato il giorno di Santo Stefano insieme alla moglie Patrizia Pontani, 66 anni, morta la sera stessa della tragedia, e la figlia Laura, 28 anni, unica sopravvissuta, che abita a Prato con il fidanzato. Chiosciotti, molto conosciuto a Montemurlo dove era iscritto alla sezione degli Alpini, è morto ieri all’ospedale di Pordenone dopo aver lottato per oltre un mese. La tragedia è avvenuta nella casa di famiglia a Forni di Sopra, in Friuli, a causa di una intossicazione di monossido di carbonio fuoriuscito dalla caldaia. A lanciare l’allarme era stato, da Prato, il fidanzato di Laura a cui la giovane donna aveva riferito di sentirsi male.